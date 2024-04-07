Там отметили, что речь, вероятно, может идти об отдыхе и переоснащении личного состава.

Выход израильских военных из южной части сектора Газа проводится для переоснащения личного состава, а также для его отдыха и необязательно указывает на какие-либо новые операции.

Об этом говорится в заявлении Белого дома. "Они (израильские войска) находятся в местах боевых действий четыре месяца, и мы получаем сообщения о том, что они устали, что их необходимо переоснастить", - заявил телеканалу ABC координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Он отметил, что "трудно сказать, о чем именно... (происходящее) говорит нам в настоящий момент".

"Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, в действительности речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск, которые находились в местах боевых действий в течение четырех месяцев, и это необязательно... свидетельствует о какой-то предстоящей новой операции (с участием) этих войск", – высказался Кирби.

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Вывод части израильских войск из сектора Газа

Заявление Кирби прозвучало через несколько часов после того, как Израиль вывел все свои войска из южной части сектора Газа, в том числе из города Хан-Юнис.

ЦАХАЛ заявил, что в результате сокращения численности войск на юге Газы осталась только одна бригада. Однако, по словам израильских военных, "значительные силы" продолжат действовать в остальной части сектора Газа.

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