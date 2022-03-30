Президент США готов говорить с главой страны-агрессора.

Американский президент Джо Байден согласится на прямые переговоры с Путиным только при условии деэскалации в Украине.

Об этом заявила журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Это будет зависеть от того, о чем хочет говорить президент Путин... Мы четко дали понять, что необходима ощутимая деэскалация в Украине со стороны России и последовательная, подлинная приверженность дипломатии, прежде чем президент согласится на такой разговор", - заверила она.

Накануне стало известно, что Пентагон считает Россию "острой угрозой" для национальной безопасности Соединенных Штатах. Об этом говорится в секретной стратегии национальной обороны Минобороны США, которая была передана в Конгресс.

Недавно Байден, выступая в Варшаве, заявил, что Путин не должен оставаться у власти. Впоследствии он добавил, что не отказывается от своих слов.

Вас также могут заинтересовать новости: