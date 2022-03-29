Стратегия была подготовлена с учетом ядерной политики и противоракетной обороны.

Пентагон считает Россию "острой угрозой" для национальной безопасности Соединенных Штатах.

Об этом говорится в секретной стратегии национальной обороны МО США, которая была передана в Конгресс, пишет CNN.

В документе подробно описывается "многогранная" угроза со стороны КНР, а также "острая угроза" со стороны России.

Стратегия была подготовлена с учетом ядерной политики и противоракетной обороны.

Главным приоритетом Минобороны считает защиту Родины, а Китай описывает как "наиболее значительный стратегический конкурент".

Другими главными приоритетами Пентагона являются сдерживание стратегических атак, агрессии, готовность к успеху в конфликтах, когда это необходимо, и создание устойчивых объединительных сил.

Также речь идет о противодействии агрессии КНДР, Ирана и ряду экстремистских организаций.

Вас также могут заинтересовать новости: