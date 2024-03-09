При этом его критики не верят, что он говорит правду, и напоминают, что к этому трюку он уже прибегал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предстоящие выборы в местные органы власти, намеченные на 31 марта, "своими последними".

Как отметило агентство Anadolu, хотя Эрдоган не участвует в выборах напрямую, однако борьбу за власть ведет его "Партия справедливости и развития". Самая серьезная борьба развернется за кресло мэра столицы страны - Анкары и самого большого города - Стамбула. В настоящее время эти должности занимают представители оппозиции.

Турецкий журналист Рагип Сойлу считает, что заявление Эрдогана об уходе из политики не стоит воспринимать всерьез. "Этим заявлением Эрдоган нагнетает эмоции, чтобы завоевать больше городов в гонке за посты мэров", - высказал мнение Сойлу.

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Следующие выборы президента в стране пройдут в 2028 году. Сойлу считает, что до тех пор Эрдоган "может еще несколько раз передумать или попытается изменить конституцию".

Правление Эрдогана

До этого Эрдоган уже призывал граждан Турции "поддержать его в последний раз" на выборах президента в мае прошлого года. Хотя, согласно турецкой конституции один человек в должности президента может править только два срока, а для Эрдогана победа на выборах в мае 2023 года стала третьей.

Высший избирательный орган отклонил связанные с этим жалобы оппозиции.

"Партия свободы и справедливости" Эрдогана удерживает власть в Турции более 20 лет.

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