В том числе звучали призывы к освобождению из тюрьмы Михеила Саакашвили.

В столицы Грузии, городе Тбилиси, состоялась масштабная акция протеста. Как сообщает Первый канал грузинского ТВ, митингующие выступали против действий текущей власти.

В протеста был лозунг "Вместе в Европу". Организатором акции выступила партия "Единое национальное движение". Митинг открыл член этой партии Ираклий Павленишвили.

Организаторы акции выступали за курс Грузии в европейском направлении. Митингующие поддерживали эти призывы, а также выдвигали свои. В частности требовали отставки правительства а также освобождения из тюрьмы Михеила Саакашвили, Ники Гварамии и Лазаре Григориадиса.

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На протяжении акции было слышно скандирование "Миша, Миша", а также призывы к правительству: "уходи!".

Митинг проходил перед парламентом Грузии на улице Шота Руставели. Дорога там была перекрыта. В течение акции протеста столкновений зафиксировано не было.

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В начале марта грузинские власти решили принять аналогичный российскому "закон об иноагентах". На улице столицы вышли протестующие с призывами не следовать путем Москвы.

Митинги продолжались несколько дней. В конце концов, правящая партия отозвала это скандальный закон. Власти решили урегулировать спор мирным способом.

Недавно Михеил Саакашвили заявил о том, что находится в очень плохом состоянии. На данный момент в нем прогрессируют более 20 болезней.

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