Фицо заявил, что политические противники Трампа "так злят общественность, что какой-нибудь бедолага берет в руки оружие"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение на свою жизнь, заявил, что сценарии покушений на него и на Дональда Трампа крайне похожи.

В посте на Facebook он заявил, что оба сценария покушений – "как под копирку".

"Политические противники Трампа пытаются закрыть его, а когда им это не удается, они так злят общественность, что какой-нибудь бедолага берет в руки оружие. И теперь мы увидим разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения...", – написал Фицо.

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Ссловацкий премьер заявил, что нападавшему на Трампа "достаточно было бы прочитать словацкие СМИ, чтобы появилось желание "навести порядок" с непокорным бывшим президентом США".

Покушение на Дональда Трампа - что известно

Как ранее писал УНИАН, покушение на Трампа произошло во время выступления в Пенсильвании. Выстрелом он был ранен в ухо. В политика стреляли из винтовки AR-15. Эта полуавтоматическая винтовка в военной версии с калибром 5.56 и автоматическим огнем известна как M16.

В России уже нашли в этом покушении "украинский след". Так, сенатор от оккупированного Крыма Цеков призвал США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к инциденту. Причиной якобы было то, что экс-президент не нравился Украине.

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