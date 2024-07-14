Российский сенатор обвинил украинские спецслужбы в причастности к инциденту.

Сегодня, 14 июля, было совершено покушение на экс-главу США Дональда Трампа во время во время предвыборной речи. Нападавшего, 20-летнего американца Томаса Мэтью Крукса ликвидировали. В России же впоследствии нашли в этом "украинский след".

Как пишут росСМИ, сенатор от оккупированного Крыма, член международного комитета Совфеда Цеков призвал США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к инциденту. Причиной якобы было то, что экс-президент не нравился Украине.

"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту в Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", - заявил он.

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Покушение на Трампа - что известно

Как ранее писал УНИАН, покушение на Трампа произошло во время выступления в Пенсильвании. Выстрелом он был ранен в ухо.

Крукс стрелял в политика из винтовки AR-15. Эта полуавтоматическая винтовка в военной версии с калибром 5.56 и автоматическим огнем известна как M16.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу отметив, что такому насилию не должно быть места в мире,

"С ужасом узнал о стрельбе... Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга", - подчеркнул президент.

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