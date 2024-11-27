Джон Фелан является основателем и главой частной инвестиционной компании.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует назначить руководителем Военно-морских сил США бизнесмена Джона Фелана, у которого нет военного опыта. Об этом пишет The Hill.

"Джон будет огромной силой для наших военнослужащих ВМС и непоколебимым лидером в продвижении моего видения "Америка превыше всего". Он будет ставить дела ВМС США превыше всего", – заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Джон Фелан является основателем и председателем частной инвестиционной компании Rugger Management LLC во Флориде. Также он был управляющим партнером частной инвестиционной компании MSD Capital.

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Примечательно, что Фелан не служил в армии. Но бизнесмен является донором кампании Трампа и других комитетов, связанных с Республиканской партией.

В апреле он пожертвовал 834 600 долларов совместному комитету Трампа по сбору средств "Трамп 47", согласно документам Федеральной избирательной комиссии (ФИК). Фелан также делал пожертвования в пользу различных филиалов Республиканской партии в штатах во время избирательного цикла 2024 года, пишет издание.

"Его послужной список успеха говорит сам за себя – настоящий чемпион американского предпринимательства и изобретательности. Интеллект и лидерские качества Джона не имеют себе равных. Его невероятные знания и опыт улучшат жизнь храбрых американцев, которые служат нашей нации. Джон достигнет реальных результатов для наших ВМС и нашей страны. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним", – описал Трама Фелана.

Его кандидатура на должность руководителя ВМС США потребует утверждения в Сенате. В следующем году Республиканская партия будет иметь там большинство.

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Трамп Дональд Трамп планирует назначить на должность специального представителя по Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга. Он был тем, кто представил Трампу "мирный план" по урегулированию войны РФ против Украины, в соответствии с которым наша страна будет получать больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры с агрессором.

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