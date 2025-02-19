Во французском правительстве говорят, что не понимают логики президента США.

Во французском правительстве заявили, что не понимают логики президента США Дональда Трампа, когда он обвиняет украинского президента Владимира Зеленского в том, что Россия вторглась на территорию Украины и начала войну.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря французского правительства Софи Примас.

"Мы не очень хорошо понимаем логику", - цитирует агентство пресс-секретаря, которая высказалась по поводу "непонятных комментариев президента Трампа".

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По ее словам, за последние несколько дней американский лидер сделал ряд заявлений по Украине, "не посоветовавшись со своими европейскими союзниками".

Заявления Трампа об Украине и Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, 18 февраля Трамп обвинил Украину в начале конфликта, который разрушил ее земли и унес тысячи жизней. Он заявил, что Украине "вообще не стоило начинать" эту войну 3 года назад, намекнув, что Украина должна была пойти на сделку с Россией, чтобы избежать вторжения

Также Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и настоял на проведении выборов. "Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран... Сейчас в Украине есть руководство, которое позволило развязать войну, которой не должно было быть", - заявил он.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ заявил, что европейцы должны перестать скандалить из-за Трампа и начать помогать ему в процессе прекращения войны в Украине. А еще Джонсон опроверг то, что рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского находится на уровне 4%, уточнив, что он - где-то на уровне Трампа.

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