Сибига поздравил сенатора Рубио с номинацией на должность 72 госсекретаря США.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио госсекретарем. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к кандидату на эту должность.

В посте в социальной сети Х Сибига поздравил сенатора Рубио с номинацией на должность 72 госсекретаря США. По словам министра, он ждет углубления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

"Я с нетерпением жду совместной работы, углубления взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и США и продвижения мира через силу в Украине и во всем мире", – написал глава украинского МИД.

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Марк Рубио: что известно о кандидате на должность госсекретаря США

Марк Рубио, как ожидается, станет государственным секретарем США – главным дипломатом в будущей администрации Дональда Трампа, которая начнет работу в январе 2025 года после инаугурации новоизбранного президента.

Агентство Reuters пишет, что Рубио станет первым латиноамериканцем на этой должности. Отмечалось, что он известен своими жесткими позициями в отношении Китая, Ирана и Кубы.

Что касается Украины, недавно Рубио заявил, что наша страна должна искать дипломатическое урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий. Кроме того, он был одним из 15 представителей Республиканской партии, голосовавших против пакета финансирования на 95 миллиардов долларов, где речь шла и о помощи Украине.

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