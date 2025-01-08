Суверенитет должен уважаться: в ЕС проккоментировали заявления Трампа о Гренландии

В ЕС заявления Трампа вызвали неоднозначную реакцию.

Суверенитет стран-членов Европейского союза нужно уважать. Об этом заявила спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, комментируя слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он хочет получить контроль над Гренландией, сообщает B.T.

"По принципу суверенитет государств должен уважаться. Это также наша дипломатическая ценность и ключевой принцип, по которому мы работаем. Это касается и Дании", - сказала она.

Тем не менее спикер ЕС по экономической безопасности Улоф Гилл считает, что не стоит слишком беспокоиться о том, что говорил Трамп о Гренландии.

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"Давайте здесь немного уменьшим. Мы говорим о достаточно гипотетических вещах здесь и об администрации, которая еще не вступила в должность", - подчеркнул он.

Трамп и Гренладния - важные новости

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года новоизбранный президент США Дональд Трамп возобновил свои претензии на Гренландию. Позже премьер-министр Гренландии Муте Эгеде написал в соцсети, что Гренландия не продается и не будет продаваться.

В The New York Times объяснили, зачем на самом деле Трампу нужна Гренландия. Отмечается, что избранный американский президент нацелился на остров, даже угрожая Дании пошлиной, если та не согласится на сделку.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что не верит в возможность использования США военной или экономической силы для обеспечения контроля над Гренландией.

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