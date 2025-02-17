"Трамп дал РФ надежду "сожрать" Украину, если Россия будет играть на стороне США. К лету Штаты поймут, что имели ложные надежды", - аналитик Алексей Ижак

Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак рассказал УНИАН о том, сможет ли Европа обеспечить собственную безопасность без США, судьбе НАТО и выполнении людоедских прихотей РФ из-за "дружбы" Путина с Трампом.

Мюнхенская конференция по безопасности стала "холодным душем" для многих. Три дня выступлений, в частности представителей США из команды нового президента Дональда Трампа, не оправдали надежд о том, что в Мюнхене удастся очертить какие-то более четкие шаги к миру в Украине. Зато стало понятно, что вопрос европейской безопасности США и ЕС видят настолько по-разному, что Европе больше не стоит полагаться на американский "зонтик безопасности".

О перспективах создания армии Европы, уровне угрозы для ЕС со стороны России и отношениях в НАТО и вне Альянса, УНИАН поговорил с заведующим отделом Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком.

Господин Алексей, резкие заявления представителей Вашингтона на Мюнхенской конференции по безопасности стали настолько шокирующими для европейцев, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести 17 февраля в Париже саммит европейских оборонных государств. Почему Европа начала так реагировать только сейчас? Раньше не был понятен курс Трампа и новые приоритеты США?

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Европейцы слишком долго спали. Но сейчас ситуация по отношению к ним получилась нечестная. Ведь, когда они, время от времени, просыпались и пытались заниматься собственной безопасностью - как это было во время иракской эпопеи в 2000-х - Соединенные Штаты в очень резкой форме ставили Европу "на место". Мол, не надо ничего делать, безопасностью будут заниматься США, а вам нужно только платить. А теперь оказалось, что эту безопасность нужно обеспечивать самостоятельно. Такой разворот американских партнеров для европейцев действительно стал немного неожиданным.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью предупредил о перспективе вторжения РФ в некоторые регионы Европы уже в текущем году. Насколько эти риски реальны? И как европейцам защитить себя?

Мне кажется, стоит говорить о такой широкомасштабной российской угрозе не в контексте того, сколько времени России нужно, чтобы это сделать, а сколько времени нужно Европе, чтобы создать новое европейское НАТО. Как организовать все так, чтобы оно быстро работало и ресурсы концентрировались там, где нужно.

В целом европейцам придется увеличивать расходы на оборону до 2% ВВП. Несколько стран уже подняли их до 4-5% ВВП. Но для построения европейской системы безопасности нужно время.

Пока что похоже на то, что для ЕС проблема даже полноценно запустить так называемый военный Шенген - проект, направленный на быструю переброску войск без бюрократической волокиты.

Нельзя сказать, что они ничего не делали по этому направлению. По моему мнению, проблема сейчас, в основном, организационная. Над "военным Шенгеном" Европа достаточно серьезно работала и в рамках ЕС, и в НАТО. И там есть определенный прогресс.

Здесь следует понимать, что "военный Шенген" нужен для того, чтобы интегрировать именно европейские силы. США эти европейские бюрократические барьеры касаются в меньшей степени, поскольку статус американских сил, размещенных в разных странах, урегулирован двусторонними соглашениями. Вместе с тем, зависимость от Соединенных Штатов в других вопросах остается высокой. К примеру - общий рынок оборонной продукции. Пока в ЕС его не существует, общие бюджеты только начинают появляться.

Стоит ли ожидать появления каких-то региональных альянсов?

Европейское НАТО будет постепенно появляться. Будут замещаться должности в штабах, определенные силы, которые сейчас полагаются на американские технологии, перейдут на европейские...

Кстати, очень интересным должен быть следующий саммит НАТО (в конце июня 2025 года, - УНИАН). Он будет не таким, какой ожидали еще в прошлом году. Думаю, что США теперь будут не на месте лидера, а как региональная страна, которая имеет не глобальные задачи в мире, а свои интересы в отдельных регионах, например, в Тихом океане. Через некоторое время (еще до июня) они увидят, что, возможно, их не очень слушают, а то, что они хотят, не выполняется. И на саммит НАТО они приедут с другими настроениями. Более того, возможно, даже будут просить европейский ресурс, чтобы решать проблемы в других регионах мира.

То есть, громкие заявления Илона Маска о необходимости "капитального ремонта" НАТО не оправдаются?

Если говорить о Маске и его заявлениях, то давайте сначала посмотрим, как США будут реагировать в случае, когда ЕС сократят закупку F-35 и будут финансировать собственную авиацию...

В общем я не верю, что США полностью откажутся защищать ЕС. Так, как говорят Трамп и Маск, не будет. С одной стороны, европейцы будут увеличивать военные бюджеты, как того и хотят США. С другой стороны, эти бюджеты пойдут на развитие европейской системы безопасности без особых надежд на "защиту США". Европа должна сделать выводы из того, что слишком долго не занималась вопросами своей безопасности и слишком сильно полагалась в этом на Соединенные Штаты.

А как быть с тем, что параллельно США начали заигрывать с Россией?

Надо понимать, что несмотря на людоедский режим, Россия хочет иметь будущее. Для нее это - захват территорий, высасывание из них всего ценного и дальнейшее расширение "империи". И если недавно Россию удалось лишить этого будущего санкциями, то сейчас, к сожалению, Дональд Трамп снова открыл для РФ окошко. Показал, что россиянам могут дать надежду кого-то "сожрать" (возможно, и Украину), если Россия (в противостоянии с Китаем) будет играть на стороне США.

Но, я думаю, это быстро пройдет. США просто не понимают, что делают. А когда они немного разберутся (произойдет это до саммита НАТО), то увидят, что многие оценки в отношении России были ошибочны.

Возвращаясь к вопросу рисков российского вторжения в страны ЕС, насколько Россия опасна для европейцев, которые уже сейчас, а не когда-то в будущем, рискуют остаться без помощи США?

Риски есть, хотя Россия слаба на экономическом и технологическом уровнях. Да, у нее довольно много старого оружия и до сих пор достаточно денег, которые позволяют проводить масштабные гибридные операции. Однако главное ее преимущество - в отличие от ЕС, для РФ не являются проблемой большие человеческие потери.

В целом Россия демонстрирует уникальную готовность уничтожать собственное население. И, кстати, время от времени она это успешно делает - если не на войне, то репрессиями. Сейчас на украинском фронте россияне теряют сотни человек на каждый километр продвижения.

И как этому противостоять?

Как выдерживать российское наступление в первые месяцы полномасштабного вторжения показала Украина. С нашей помощью европейцы могут найти все необходимые ответы на российскую угрозу. Чтобы отразить любые атаки из РФ - и гибридные, и военные, нужно не так и много - политическая воля и качественная организация. Мы можем этому научить.