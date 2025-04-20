Мельник отметил, что ситуация в Украине "почти безнадежная", но Германия может "разрубить гордиев узел".

Постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца объявить о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus, как только он займет свою должность. Об этом говорится в открытом письме Мельника Мерцу, которое опубликовало издание Welt.

Мельник отметил, что ситуация в Украине "почти безнадежная", но Германия может "разрубить гордиев узел".

"От вашего успеха на посту канцлера зависит не только будущее Германии, но и судьба Украины - и всей Европы. Это может звучать пафосно, но это правда. У вас есть историческая возможность сделать Германию важнейшим маяком свободного демократического мира", - написал бывший посол.

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Он назвал пять шагов, которые Мерц должен предпринять в течение первых 100 дней на посту, чтобы заставить Путина заключить мир.

Во-первых, он просит принять резолюцию коалиции о финансировании поставок оружия в Украину на сумму не менее 0,5% ВВП (21,5 млрд евро в год), или 86 миллиардов евро до 2029 года. По мнению Мельника, это может быть кредитное соглашение, которое стало бы также "большой инвестицией в безопасность самой Германии".

Второе, что предлагает Мельник, - инициировать и ввести такое же регулирование на 0,5% на уровне ЕС (372 млрд евро до 2029 года) и в рамках G7 (дополнительные 181 млрд евро, если в них еще не входят США). Это решение, по мнению бывшего посла, "станет мощным сигналом Путину" о том, что Германия и союзники "серьезно настроены помочь Украине".

Третья его просьба к Мерцу - "объявить о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus в Бундестаге 6 мая и быстро реализовать это".

"Для этого не нужны никакие "согласования с партнерами" или ультиматумы Путину. Это адское оружие нужно просто доставить, без каких-либо "если" или "но", чтобы остановить ползучее продвижение России и фундаментально изменить современную динамику войны", - подчеркнул Мельник.

В-четвертых, пишет он, для эффективного использования систем Taurus необходимо принять коалиционное решение о передаче Украине 30 процентов имеющихся немецких истребителей и вертолетов из состава ВВС.

"Это примерно 45 Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетов NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger. Этот шаг также можно было бы осуществить в рамках комплексного кредита - закона о ленд-лизе, который мог бы принять Бундестаг. Главное, чтобы доставили быстро", - отметил он.

В-пятых, по словам Мельника, украинцы ожидают от Мерца "конкретного плана реализации договоренностей, закрепленных в коалиционном соглашении".

Экс-посол просит конфисковать 200 млрд евро замороженных российских государственных активов и использовать их для восстановления Украины, принять конкретные гарантии военной безопасности, не только формально подтвердить перспективу вступления Украины в НАТО, но и обеспечить, чтобы она стала реальностью в ближайшем будущем, так же как и членство Украины в ЕС до 2029 года.

Ракеты Taurus для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Мерц сделал заявление о передаче Taurus. Он сказал, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и подтвердил готовность передать ей авиационные крылатые ракеты Taurus, против отправки которых выступает канцлер Олаф Шольц.

Председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в споре о возможной поставке крылатых ракет Taurus Украине поддержал Мерца. "Это решит новый канцлер", - сказал баварский премьер-министр. В то же время Зёдер указал на ограниченные ресурсы немецких военно-воздушных сил, мол, Германии нужно как можно больше ракет Taurus для себя.

Генсек союзной к Мерцу партии СДПГ Маттиас Мирш предположил, что Украина, вероятно, так и не получит немецкие ракеты Taurus, несмотря на обещание будущего канцлера. "Я предполагаю, что Фридрих Мерц, как только он будет полностью проинформирован спецслужбами [об особенностях ракет Taurus], еще раз очень четко взвесит все за и против. И мы примем это решение вместе", - сказал Мирш.

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