2 октября 2022 года российские судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также части Херсонской и Запорожской областей.

Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении 10 судей конституционного суда РФ, которые причастны к "легитимизации" кремлевского режима во временно захваченных районах Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, сейчас обвинительный акт направлен в суд. По данным следствия, 2 октября 2022 года российские судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", а также части Херсонской и Запорожской областей.

Отмечается, что тем самым они признали "законными" кремлевские договоры о "присоединении" к РФ временно оккупированных территорий Украины.

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"На тот момент Конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая председателя этого учреждения. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав КС РФ, который поддержал это решение. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины.

Попытка аннексии 4 областей Украины - что стоит знать

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

2 октября Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины, а позже российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию этих преступных договоров.

После этого ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. В частности, областной центр-Херсон.

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