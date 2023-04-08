Выезжать за границу им разрешается только при необходимости по работе и с разрешения премьера.

В России высокопоставленным чиновникам из правительства фактически запретили выезжать за рубеж.

Такое распоряжение сделал лично премьер-министр Михаил Мишустин, пишет The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с новыми условиями работы чиновников.

Запрет касается всего руководства правительства — министров, их заместителей, руководителей аппарата и даже начальников департаментов. Выезжать за границу им разрешается только при необходимости по работе и с разрешения премьера.

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В правительстве установили самые жесткие требования для чиновников в сравнении с другими структурами власти. Например, для сотрудников администрации президента (АП) действуют более мягкие правила для выезда за границу, утверждают два собеседника The Bell. Один из них объяснил разницу "особым рвением" Мишустина.

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