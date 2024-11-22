'Британия теперь вовлечена в войну': российский посол возмутился ракетными ударами по РФ

Российский посол также сказал, что в решении об ударах по территории России участвовали администрации США и Франции.

Лондон теперь "непосредственно вовлечен" в войну в Украине после атаки ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире Sky News.

"Безусловно, Великобритания теперь непосредственно вовлечена в эту войну, потому что этот обстрел не может происходить без сотрудников НАТО, включая британских сотрудников", - сказал он.

Келин добавил, что в решении об ударах по территории России также участвовали администрации США и Франции. По его словам, это может привести к столкновению между ядерными странами.

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Помимо этого посол назвал "намеренным обманом" решение Великобритании разрешить Украине использовать Storm Shadow для обстрела российской территории. Он подчеркнул, что якобы получил множество сообщений о том, что эти ракеты не покинут пределы Украины.

Репортер Марк Остин отметил, что Россия регулярно использует китайское, иранское и северокорейское оружие на войне против Украины, что делает эти страны вовлеченными в конфликт. В ответ на это Келин заявил, что на стороне Киева воюют солдаты из Польши:

"По этому поводу я могу с уверенностью сказать, что есть множество наемников из разных стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. Мы только что видели в районе Курска польское подразделение, у которого есть специальная форма, которую носят польские солдаты. Так в чем дело?"

Удар ракетами Storm Shadow по территории РФ - важные новости

Ранее главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков заявил, что Украина могла атаковать командиров из КНДР во время применения ракет Storm Shadow по территории РФ. Он отметил, что в командном пункте не могли "сидеть обычные прапорщики".

Кроме того, в The Times раскрыли, как российский диктатор Владимир Путин отомстит за удары Storm Shadow. По словам журналистов, вероятно, власти РФ прибегнут к гибридной агрессии, в частности подрывной деятельности и диверсиям.

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