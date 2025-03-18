Премьер-министр Британии сказал президенту США, что Украина должна быть в "сильнейшей позиции".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривал с президентом США Дональдом Трампом накануне его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Sky News.

Издание отмечает, что "Стармер сохранил свои хорошие отношения с Дональдом Трампом" и снова разговаривал с президентом США по телефону.

Политики, в частности, обсуждали войну в Украине и желание Трампа положить ей конец перед его разговором с Путиным.

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Стармер сказал Трампу, что Украина должна быть в "сильнейшей позиции", чтобы обеспечить "справедливый и прочный мир".

Он также рассказал американскому лидеру о встрече коалиции желающих, к которой, как ожидается, для поддержки Украины будут привлечены более 30 стран.

"Разговор состоялся в тот момент, когда Владимир Зеленский (президент Украины, - ред.) призвал союзников Украины усилить давление на Путина, чтобы тот принял предложение о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Переговоры Трампа и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США и РФ находятся "за десять ярдов" от достижения мира в Украине, считает администрация США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

Сообщалось, что 18 марта во время разговора президент США Дональд Трамп будет пытаться убедить российского диктатора Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Но, Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины. Журналисты WSJ добавили, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины.

В Кремле сообщили, что общение Трампа и Путина начнется в 15:00 по киевскому времени и продлится до 17:00. Лидеры должны обсудить широкомасштабную войну, которую РФ развязала против Украины в феврале 2022 года, а также "дальнейшую нормализацию" двусторонних отношений между США и РФ.

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