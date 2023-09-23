Сделка может включать предоставление истребителей F-16.

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по соглашению о передаче оружия, которое может разозлить Китай и оставить Россию за бортом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух людей, знакомых с сделкой.

Отмечается, что это соглашение может стать крупнейшей в истории передачей оружия между бывшими противниками в холодной войне. Пакет, который может быть сформирован в течение следующего года, может включать продажу парка американских истребителей F-16.

Сделка все еще находится на ранней стадии, точные условия еще не разработаны и могут не состояться. Но это была ключевая тема вьетнамско-американских официальных переговоров в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне за последний месяц.

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"Согласно другому источнику, Вашингтон рассматривает возможность структурирования специальных условий финансирования для дорогостоящего оборудования, которое могло бы помочь Вьетнаму отойти от традиционной зависимости от дешевого оружия российского производства", - отмечает Reuters.

При этом издание отмечает, что крупное вооруженное соглашение между США и Вьетнамом может разозлить Китай. Территориальный спор между Вьетнамом и Китаем обостряется в Южно-Китайском море и объясняет, почему Вьетнам стремится построить морскую оборону.

После отмены эмбарго на поставки оружия в 2016 году экспорт обороны США во Вьетнам был ограничен кораблями береговой охраны и учебно-тренировочными самолетами, в то время как Россия поставила около 80% арсенала страны.

Вьетнам ежегодно тратит около 2 миллиардов долларов на импорт оружия, и Вашингтон ожидает, что в долгосрочной перспективе они смогут перевести часть этого бюджета на оружие из Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, особенно Южной Кореи и Индии.

Война в Украине осложнила давние отношения Ханоя с Москвой. Тем не менее, Вьетнам также активно ведет переговоры с Москвой о новом соглашении о поставках оружия, которое может повлечь санкции США, сообщает Reuters.

Китай готовится к войне

В марте лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных готовиться к войне. С кем именно придется воевать, он не сказал, но не трудно догадаться, что речь идет о битве за Тайвань против США и их союзников.

Еще до этого заявления ЦРУ несколько раз предупреждало, что Китай может начать войну против Тайваня, предположительно, в 2025 и 2027 годах.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай активно готовится к войне с США. .

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