В Вашингтоне считают, что "нет никаких средств, которые, в конце концов, сами по себе были бы волшебной палочкой".

Представители Госдепа на прошлой неделе ознакомились с элементами плана победы Украины в войне.

"Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе, и да, мы разделяем оценку Томас-Гринфилд (постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд - УНИАН). Как сказал президент Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту в ближайшие дни и недели, и я думаю, что мы дождемся этой встречи, прежде чем делать какие-то дальнейшие выводы по нему", - отметил представитель ведомства Мэтью Миллер на брифинге.

Относительно временных рамок реализации плана он отметил, что именно Зеленский должен рассказывать детали, ведь это его план.

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В то же время в Вашингтоне считают, что "нет никаких средств, которые, в конце концов, сами по себе были бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте". По его словам, американцы и британцы продолжат обсуждение дальнобойного оружия во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе.

"Существует ряд различных возможностей, которые вместе могут помочь Украине выиграть эту войну, и это то, что мы продолжаем предоставлять им", - сказал Миллер.

Сейчас США продолжают оценивать, существуют ли "дополнительные возможности, дополнительные тактики, дополнительные методы", которые они должны предоставить ВСУ. Когда американская сторона убедится что это в интересах Украины и США, это будет сделано.

"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем... Мы ожидаем, что они победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы предоставляли им с начала этого конфликта. Типа помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большинство территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - подытожил чиновник.

План победы в войне

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. В него входят четыре основных пункта и еще один, который потребуется после войны.

BILD утверждал, что кроме ударов вглубь России "план победы" предусматривает готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня и "временное замораживание ситуации". В Офисе президента заявили, что это фейк.

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом положении Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными", - пояснил Зеленский.

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