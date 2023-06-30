Информация о местонахождении главаря "Вагнера" пока не достаточно надежна.

Соединенные Штаты не имеют достаточной информации о местонахождении главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и его наемников, которые были участниками мятежа в России.

Об этом во время брифинга в пятницу, 30 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его (Пригожина – УНИАН) местонахождение... Мы не имеем четкого представления о том, где находится господин Пригожин или все его боевики", – сказал Кирби.

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Проблемы Пригожина

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России. Но на следующий день он провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и приказал наемникам отойти в полевые лагеря.

Вчера российские источники сообщили, что главарю "Вагнера" Евгению Пригожину поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество.

Дела у главаря "Вагнера" Евгения Пригожина, похоже, совсем скверные. Он объявил о ликвидацию своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот".

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