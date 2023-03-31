В нем предусмотрено и изменение восточного фланга Североатлантического альянса.

В Сенат Соединенных Штатов Америки был внесен законопроект, предусматривающий усиление мер безопасности в Черном море. В частности в нем говорится об установлении "регулярной переменной морского присутствия в Черном море".

Его внесла 15 марта сенаторша-демократка Джинн Шахин. Законопроект поддержали девять членов Сената: пять демократов, три республиканца и один независимый чиновник.

В нем указывается, что продолжение сосредоточения усилий "по предотвращению дальнейшего распространения вооруженного конфликта в Европе путем признания Черноморского региона ареной агрессии России" является в интересах США.

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По мнению создателей законопроекта, в противодействии агрессии РФ играют решающую роль прибрежные государства Черного моря, благодаря чему вносят вклад в коллективную безопасность НАТО.

"Неоднократные, незаконные, неспровоцированные и насильственные попытки РФ расширить свою территорию и контролировать доступ к Средиземному морю через Черное море являются угрозой национальной безопасности США и НАТО", - говорится в документе.

Кроме этого авторы законопроекта считают, что нужно "решительно противостоять нелегитимным территориальным претензиям России на Крымском полуострове, в территориальных водах Украины в Черном и Азовском морях, в международных водах Черного моря и на территориях, которые Россия незаконно оккупирует в Украине".

Для решения вышеупомянутых проблем и реализации Плана обороны требуется укрепить восточный фланг НАТО. В частности США должны продолжать работать с союзниками по Альянсу по вопросу о морском присутствии в Черном море.

Черное море в войне России против Украины

РФ регулярно использует акваторию Черного моря для атак по территории Украины. В частности в водах вблизи России и оккупированных украинских территорий на боевом дежурстве практически постоянно находятся корабли ВМС России с ракетами "Калибр".

Американские воздушные силы регулярно проводили разведку акватории Черного моря, однако в середине марта российский истребитель протаранил БПЛА MQ-9. В Москве решили наградить российских пилотов, совершивших такой маневр.

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