Украинский президент получил приглашение на инаугурацию, но посчитал, что просто приезд, без обсуждения вопроса завершения войны в Украине, был бы не очень уместным.

Президент Украины Владимир Зеленский расскрыл причину, почему не приехал на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию. Он пригласил меня в очень общих выражениях, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или иным образом. Но я считаю, что нам нужно время, чтобы посидеть и поговорить о том, как закончить войну", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он убежден, что в момент инаугурации у Трампа были свои собственные вопросы на повестке дня.

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"Это, возможно, один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа. И я думаю, что мой приезд просто был бы не очень уместным. У него не было времени на личную встречу", - объяснил Зеленский.

Инаугурация Трампа

Как сообщал УНИАН, 21 января, в день инаугурации Трампа, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что переговоры украинской стороны с новой командой президента США Дональда Трампа могут состояться уже в феврале.

Издание The Independent со ссылкой на "людей, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома", сообщало, что Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Отмечалось, что он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации отметил, что президент РФ Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, он не знает, хочет ли Путин заключения мирного соглашения, при этом подчеркнул, что в РФ из-за этого "будут большие проблемы", ведь и россияне в большинстве "считали, что война закончится за неделю".

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