Свой очередной ультиматум Западу по Украине (а адресатом был не Киев, а именно Вашингтон и НАТО) разыскиваемый Международным уголовным судом преступник Путин усилил угрозами о предоставлении оружия третьим странам, которые смогут наносить удары по чувствительным для Запада объектам.

Это действие не активное, а реактивное - то есть, реакция на увеличение западной поддержки Украины, из-за чего российское "решительное наступление" провалилось, не достигнув ни одной из стратегических целей. Оккупанты страдают от недостатка техники, а в последние недели в "болотном" сегменте телеграмма стало больше жалоб на снаряды - как на количество, так и на качество.

"Жирным" бонусом к военной поддержке для ВСУ со стороны Запада является достаточно мощный пакет антироссийских санкций от США, который уже принят, а также от ЕС, который недавно согласовали. Они оба направлены на теневую "торговую империю" РФ, которая обеспечивает "параллельный импорт" и экспорт российского сырья в обход предыдущих санкций. То есть, бьет по РФ очень больно, хотя и не мгновенно.

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Как на все это может ответить такой автократ как Путин? Правильно - едет на Восток. Ведь если у тебя что-то не клеится на Западе, то ищи способ "насолить" западным партнерам на Востоке, где у них также есть интересы.

Кремлевский царь, как классический "гопник" на районе, всегда ищет возможность для шантажа и угроз, а также для провокаций. Это на дипломатическом языке называется "стратегической неопределенностью", когда твой оппонент не знает насколько у тебя плохо с мозгами, и действительно ли ты перейдешь очередную "красную линию".

Вот сейчас Кремль как раз и пересек очередную такую "линию", восстановив не только экономические, но и военно-промышленные отношения с КНДР, которая обложена всеми возможными санкциями и эмбарго, в том числе от ООН. То, насколько сумасшедший режим там правит, видно хотя бы по тому, что все эти ограничения против КНДР поддержали в свое время даже поздний СССР и Поднебесная, которые этого политического "монстра" на Корейском полуострове и создали. Также российский диктатор вместе со своим знаменитым чемоданчиком (для анализов и ядерных ударов) посетил Вьетнам, который тоже, вроде, должен быть антизападным из-за Вьетнамской войны. Хотя сейчас там все значительно сложнее.

Визит Путина в КНДР стал апофеозом "совка", ведь режим Кимов застрял в периоде гражданской войны в Корее 50-х годов и вобрал в себя все "лучшее" и от Сталина, и от Мао Цзэдуна - безумный культ личности, культ ракет и культ индустриализации.

Для ХХІ века это все выглядит как рудимент умершей эпохи, но Путину с его "можем повторить" именно это и нужно. Он сейчас выискивает именно такие режимы, которые застряли в прошлом, ведь и сам уходит в прошлое со всей РФ.

Главное, что есть у КНДР - это куча очень старого оружия и снарядов, изготовленных по советским стандартам. Которые совместимы с российским оружием, что тоже является лишь модернизацией советских образцов. Поскольку РФ уже давно расконсервировала танки 50-х и даже гаубицы 40-х годов, то к ним подходят эти корейские "закрома".

Согласно информации СМИ, КНДР за прошлый и текущий год уже передала Кремлю от 2 до 5 миллионов старых снарядов и около 200 баллистических ракет, которые совместимы с комплексом "Искандер". Это все плохо летает, не всегда попадает и в случае попадания не всегда взрывается, если верить самим россиянам, но его много. Было много...

Ведь КНДР, хоть и готовится постоянно к войне с Южной Кореей, но имеет гораздо меньшие, чем СССР, "закрома". Учитывая динамику поставок снарядов в РФ, эти объемы постепенно исчерпываются. А без этих снарядов ВС РФ вернутся к состоянию, которое предшествовало восстанию "Вагнера" и фирменному пригожинскому: "Герасимов, Шойгу - где мои снаряды?!".

И вот Путин привез Киму, судя по всему, предложение не только о закупке старых снарядов, но и о производстве новых. Плюс различные экономические сделки, которые дают Кремлю доступ к северокорейской сети контрабанды и обхода санкций, а самим северокорейцам позволяют поддержать экономику. Более того, россияне, вероятно, помогут КНДР с их программой спутников-шпионов, а может и с ядерным оружием. Интересно, правда, как это будет делать Кремль, у которого 2 из 3 запущенных спутников оказываются неисправными, но договоренность есть.

Важен также пункт о "зеркальной" помощи в случае нападения со стороны другой страны. Потому что это, с одной стороны, является угрозой Западу: "Если вы отправите в Украину военных консультантов, то и мы отправим их в КНДР, Кубу и других неадекватов". С другой, любые гарантии изолированной КНДР толкают ее к более масштабным провокациям против Южной Кореи, Японии и США. Собственно, в этом и заключается главный шантаж и ультиматум Путлера.

Южная Корея и Япония это восприняли именно так и, тоже зеркально, заявили об усилении поддержки Украины.

Правда, японцы пока ограничились новыми санкциями (что интересно - против китайских компаний). Южнокорейцы показались более решительными, но тут есть важный нюанс. "Решительный" там прозападный президент, но парламент контролирует "Демократическая партия", которая немного "орбанистична" - то есть, часто повторяет тезисы за псевдо-мир, похожие на заявления Орбана и других "нейтральных" политиков. Впрочем, прямая угроза от КНДР, которую усиливает РФ, может повлиять на их мнение.

Кстати, а как на это все смотрят китайцы? С предостережением. Ведь КНДР для них - это не какой-то удобный и послушный миньон, как Лукашенко для Путина, а бешеный пес на привязи, которого вроде и вынужден кормить, но только через забор. Потому что укусит и хозяина. Именно поэтому Китай десятилетиями блокировал любое технологическое развитие КНДР, не способствовал модернизации ее армии и сам поддержал ограничения ООН против Пхеньяна. Это для Поднебесной буфер от прозападной Южной Кореи и не более.

Так зачем китайцы допустили, чтобы Кремль пошел на усиление режима Кима? Потому что Путин снова поделился территориями и сферой влияния. На этот раз - на реке Туманган или на Туманной, как ее называют в России. По этой реке китайские суда могли попадать напрямую в Японское море, а не "блуждать" обходными путями по спорным акваториям других стран.

Китайцы пытались вернуть контроль за этим стратегически важным устьем еще с 1860-х годов, когда, собственно, эту локацию русские у них и захватили. Примечательно, что именно в этих местах находится озеро Хасан, за которое СССР когда-то воевал с Японией.

Ким и Путин, если верить СМИ, предложили китайцам полный контроль над этой рекой, возможность для расширения устья, чтобы большие китайские суда смогли там проходить, и даже согласились разрушить мост, соединяющий КНДР и РФ, чтобы потом построить больший и более высокий (чтобы не мешал все тем же китайским кораблям).

Эту информацию косвенно подтверждает то, что уже 14 июня китайские корабли береговой охраны прошли устьем реки. Доступ к этой реке будет давать КНР примерно 600 миллионов долларов прибыли ежегодно. Да и сам факт, что Китай вернул контроль над рекой через 150 лет после потери, очень усиливает имидж Си Цзиньпиня. Особенно на фоне угроз Тайваню и попыток захватить морские проливы через построение насыпных островов.

Кстати, об островах. Их в регионе активно "насыпает" не только Китай, но и Вьетнам - именно для того, чтобы эти акватории не отошли к КНР. Это тот самый Вьетнам, куда после КНДР полетел Путин.

Здесь важен контекст. Поднебесная когда-то помогла вьетнамцам в войне против США и других западных стран, но потом китайцы и сами пытались Вьетнам захватить под предлогом "спецоперации" по защите этнических китайцев (развязанная против Украины война Путина - полная калька тех событий). Из-за той проигранной войны китайская экономика сильно пострадала, а в "верхушке" прошла смена кланов.

Именно после этого, оказавшись в шаге от пропасти, китайцы "неожиданно" передумали строить экономический коммунизм и перешли на "государственный капитализм", помирились с США и, собственно, после этого началась эра подъема китайской экономики, которую, судя по всему, решил прекратить товарищ Си.

Так вот, вьетнамцы смогли "давать лещей" сразу двум гегемонам - США и Китаю - именно благодаря военной помощи от СССР. Только угроза Кремля открыть второй фронт тогда заставила КНР объявить о достижении всех целей спецоперации и уйти с вьетнамской земли, поджав хвосты.

Поэтому с 1970-х Вьетнам был в списке крупнейших покупателей советской военной техники. А на фоне уменьшения поставок из Ирана и КНДР, где "лишние" запасы постепенно исчерпываются, поставки из Вьетнама были бы очень полезными для РФ.

Впрочем, несмотря на договоренности о "сотрудничестве в оборонной отрасли" между Путиным и президентом То Ламом (кстати, назначенным недавно, уже в 2024 году), вряд ли вьетнамцы будут поставлять что-то в РФ.

Ведь после 2022 года и поражений именно российского оружия, они начали переходить на американское. Именно так. Если раньше они ориентировались на СССР, чтобы сбалансировать влияние США и КНР, то теперь изменили ориентир на давнего врага - США.

Кстати, уже в пятницу, на второй день после визита Путина, в Ханой прибывает спецпредставитель Белого дома, что свидетельствует о том, что Вьетнам хочет балансировать между обеими сторонами, а не поддерживать кого-то одного. Вьетнам сейчас - это такая себе "тихоокеанская Турция" с кучей экономических проблем, ориентацией на экспорт (это один из ключевых торговых партнеров как КНР, так и США) и с политикой "многовекторности".

Интересно также, что по некоторым сообщениям Вьетнам тайно стал одним из участников чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ. Конечно, через посредников. И, якобы, это стало одной из причин расширения военного сотрудничества с США.

Но на этом хорошие для нас новости заканчиваются, ведь, как и упомянутая Турция, эта страна зависит от российского газа. Точнее - от собственного газа, который добывают российские компании. Да и с "параллельным импортом" вьетнамские компании не прочь помочь РФ.

За влияние на Вьетнам упорно бьются все ключевые актеры геополитической сцены, а сам Ханой разыгрывает "золотую акцию" и упорно торгуется. Да, ни РФ, ни КНР или США при таких условиях не получат на 100% того, чего они хотят. Но многовекторность намекает, что каждый обязательно хоть что-то получит - для баланса. Именно поэтому, кстати, на фоне визита в КНДР поездка Путина во Вьетнам выглядит "бледной", скучной и почти безрезультатной.

Если подытожить, то мы видим, что Путин пытается объединить всех мировых изгнанников и тех, кто раньше был изгнанником (а он же "историк" и всегда мыслит категориями прошлого), в некий аналог азиатского "анти-НАТО". Правда, результат пока есть только у КНДР, да и то пока не очень ясно, какой - потому что возможности корейцев не так уж и впечатляют.

Армия "чучхе" в 1,4 млн воинов на фоне возможной войны с южными соседями по полуострову не позволит им отправить много оружия и добровольцев в ряды ВС РФ в качестве наемников. Но на словах - все выглядит мощно, чего для шантажа Запада достаточно.

В свою очередь, Вьетнам уже далеко не та страна, которая была в 1970-е, хотя политический кризис там дает Кремлю возможности для использования местных "медведчуков". Это позволит Кремлю не столько расширить, сколько сохранить старые торговые отношения, а вот по военной части здесь ему "ловить" особо нечего. Поэтому в итоговом выступлении Путину и пришлось не рассказывать о своих договоренностях с То Ламом, а развлекать публику очередными байками о "превентивных ядерных ударах".

Да, этот вояж Путина оказался более результативным чем, например, поездка в Узбекистан. Но следует понимать, что это лишь один акт по подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые он планирует сделать максимально антизападными в противовес саммиту G7, который уже прошел, и НАТО, который еще ожидается. Но для нас главное, что это открывает новые возможности для Украины и США.

Американцы этим активно пользуются. Главный вопрос, сможет ли этим воспользоваться украинская дипломатия, которая традиционно не очень мощная в азиатском регионе.

Андрей Попов