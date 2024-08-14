Однако пока речь не идет об их участии в боевых действиях или другой прямой помощи ВСУ в ведении войны.

Германии стоит отправить своих солдат в Украину под миротворческим мандатом ООН, если таковой будет создан после прекращения активных боевых действий. С такой инициативной выступил действующий премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью Spiegel.

Если реализуется сценарий прекращения огня, то нужно "быть открытыми к [идее отправки в Украину] солдат Бундесвера под мандатом ООН. Если будет прекращение огня, мы, европейцы, должны быть готовы отправить миротворцев в Украину", - сказал он.

В этом контексте Рамелов раскритиковал предыдущую позицию своей собственной "Левой партии". Как отмечает глава Тюрингии, до сих пор немецкие левые "всегда уклонялись от четкой позиции относительно агрессивной войны России". В частности он обвинил предыдущее руководство партии в том, что под лозунгами о необходимости переговоров и обоюдных уступок партия "только распространяла аргументы Путина" и была фактическим рупором кремлевской пропаганды.

Видео дня

По словам Рамелова, Путин - "автократ, шовинист и империалист". "Я не буду заступаться за него, даже если это может стоить мне голосов", - подчеркнул он.

Война в Украине: позиция Германии

Как писал УНИАН, в Министерстве обороны ФРГ заявили, что предоставленное Украине немецкое оружие становится собственностью Киева с момента передачи. Поэтому украинцы могут использовать его так, как посчитают нужным. Поэтому вопрос о законности использования этого оружия в Курской области просто не стоит.

Также мы рассказывали, что в конце июля Германия сообщила об отправке новой партии танков в Украину. Восемь Leopard 1A5 были переданы в сотрудничестве с Данией.

Вас также могут заинтересовать новости: