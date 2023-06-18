По словам министра, у него наворачиваются на глаза слезы ярости.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время выступления на экуменическом церковном съезде в городе Оснабрю резко раскритиковал идею "ненасильственного" сопротивления как альтернативного варианта борьбы украинцев против России.

Как пишет DW, с соответствующим предложением вышел епископский викарий католической Оснабрюкской епархии Тео Пауль.

По словам викария, после начала полномасштабной войны "слишком много людей прониклись логикой войны", которая уже "причинила нам столько зла в прошлом". Он заявил, что существуют и другие пути.

Видео дня

"Скажите об этом людям в Буче. Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости", - возмутился Писториус.

Министр обороны пояснил, что прекращение поставок оружия Украине будет означать скорый конец войны, "но это был бы также и конец для Украины". Он поддерживает идею мира, но, по мнению Писториуса, только Украина должна решать, каким будет путь к нему.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты пытались вчера, 17 июня, наступать на 5 направлениях, однако не смогли добиться никаких успехов. Украинские защитники мощно отработали по оккупантам авиацией и артиллерией

ВСУ ликвидировали около 650 российских оккупантов. В целом потери личного состава противника составляют уже не менее 219 820 человек

Вас также могут заинтересовать новости: