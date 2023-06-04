На канале правительства появилось новое видео.

Правительство Венгрии опубликовало новый ролик о войне в Украине, "вернув" оккупированный Крым в состав страны.

Старое видео под названием "Пришло время для мира" больше не доступно на YouTube-канале венгерского правительства. Однако в воскресенье, 4 июня, был опубликован новый ролик с правильными границами Украины. Официально власти это не прокомментировали.

"Десятки тысяч детей остались сиротами, многие сотни тысяч домов были разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть родину. Хватит войны! Пришло время для мира!" - говорится в описании к ролику.

Видео дня

Карта Украины без Крыма: Венгрия угодила в скандал

Напомним, что ранее правительство Венгрии опубликовало ролик с призывом к миру. В нем говорится о последствиях войны в Украине, однако не указывается, кто именно ее начал.

Правительство Венгрии призывает прекратить огонь и сесть за стол переговоров, иллюстрируя эти слова снимком стола, на котором стоят флаги Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Украины. Также в этом видео оккупированный Россией полуостров не обозначен, как часть Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такое обозначение Крыма противоречит официальной позиции Венгрии о поддержке суверенитета Украины. Также временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш.

Вас также могут заинтересовать новости: