Россия стремится избежать новой волны мобилизации, а Северной Корее нужна иностранная валюта.

Взаимная выгода России и Северной Кореи на этом этапе войны против Украины является временной. Профессор истории и международных отношений Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков назвал "достаточно правдоподобным", что Северная Корея может отправить свои войска на фронт в Украине, пишет DW.

По его убеждению, российский правитель Владимир Путин, вероятно, стремится избежать новой мобилизации в России, поэтому использовать иностранные силы для подкрепления.

"Если взглянуть на это с российской точки зрения, Путин ведет войну, которая в целом популярна в России, но только при одном условии, что большинство населения не участвует в боевых действиях и его повседневная жизнь не страдает из-за войны", - подчеркнул Ланков.

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Российская армия сейчас испытывает дефицит пехотных сил, и пополнить эти ряды с помощью солдат из Северной Кореи выглядит привлекательным вариантом для Кремля. Пхеньян, в свою очередь, ищет финансовой выгоды. Ланков говорит:

"Сейчас рядовой российской армии получает 2000 долларов (примерно 1840 евро) в месяц плюс бонус за вступление, который может достигать 20 000 долларов. Если Северная Корея получает половину этой суммы за каждого предоставленного солдата, тогда Пхеньян будет очень рад".

Кроме денег, Пхеньян заинтересован в получении передовых технологий, что является еще одной мотивацией для сотрудничества. "Некоторые придется предоставить в виде передовых технологий, которых Север хочет, но не может получить. Обычно Россия никогда не согласится предоставить подобные технологии такой нестабильной стране, как КНДР, но она не имеет выбора", - сказал он.

Третьим мотивом для Северной Кореи является стремление получить боевой опыт в современном конфликте. "Это современный конфликт между двумя передовыми военными державами в течение длительного периода времени. Мир не видел подобного конфликта в течение 80 лет, и Северная Корея хочет получить опыт ведения такого рода войны", - добавил Ланков.

Однако, по его словам, сотрудничество будет краткосрочным. "Это поднимет отношения на новый уровень, но лишь на определенное время. После завершения боевых действий в Украине все вернется к месту, где было раньше, и все будет как всегда", - подытожил он.

Солдаты из КНДР в российской армии

Как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Солдаты Северной Кореи проходят подготовку перед отправкой на линию фронта в Украине на Дальнем Востоке России.

18 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

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