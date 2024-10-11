В то же время Вучич якобы убрал одно из противоречивых положений документа, касающееся санкций против России.

Пророссийский президент Сербии Александр Вучич подписал итоговую декларацию третьего саммита Украина-Юго-Восточная Европа. Этим документом подписанты осуждают вторжение России в Украину.

Как сообщает Tanjug, Вучич подписал декларацию, которая содержит 18 пунктов, среди которых - признание войны в Украине "преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом".

Кроме того, подписанты поддержали итоги Саммита мира, украинскую формулу мира и осудили вторжение российских войск в Украину.

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Впрочем, сам Вучич, чью страну называют "дружественной" для России, поспешил оправдаться. Как передает "Балканский обозреватель", президент Сербии якобы "сбил" пункт, что страны обязаны присоединяться к ограничительным мерам ЕС в отношении России. В тексте документе якобы отмечается необходимость поддержки этих мер. В то же время в декларации прямо не упоминается о военной помощи.

"Можно говорить о любой помощи, но мы не хотели, чтобы это было прямо написано и прямо говорилось о военной помощи, поэтому слово "военная" помощь исправлено на другое", - сказал Вучич.

Он также отверг обвинения в том, что Белград "сидит на двух стульях", поддерживая и Украину, и Россию. "Стул у нас один, сербский. Мы будем вести нашу политику, вы - свою. У нас нет проблем", - сказал Вучич.

Международная политика Сербии - последние новости

Ранее в статье Financial Times рассказали, что Сербия налаживает тесные связи с командой Дональда Трампа, однако в то же время пытается придерживаться среднего курса в многополярном мире. В материале отмечается, что даже работая с США, Вучич развивает отношения с Китаем, а также поддерживает связь Сербии с Россией, хотя и преимущественно через посредников и держа президента РФ Владимира Путина на расстоянии.

Также издание FT заявило, что Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в конце концов идут на оборону Украины. Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

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