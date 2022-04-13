Всего список пополнили более 200 российских бизнесменов и политиков, в том числе члены их семей.

Правительство Великобритании расширило санкции в отношении граждан Российской Федерации. В санкционный список внеси еще 206 бизнесменов и политиков из РФ, а также членов их семей.

Об этом говорится в соответствующем документе.

Так, под санкции попали глава и крупнейший акционер "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, а также Андрей Бокарев, который до марта был одним из контролирующих бенефициаров УГМК и "Кузбассразрезугля".

Кроме того, ограничения коснулись Фархада Ахмедова, Владимира Богданова, Мусы Бажаева, Игоря Кесаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина. Их активы были заморожены. Также в санкционный список попали Павел Езубов, владеющий активами в различных отраслях, и его связывают с Олегом Дерипаской.

Кто еще попал под британские санкции:

бывший глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин;

помощник президента РФ Андрей Фурсенко;

депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук;

супруга главы МИД РФ Сергея Лаврова - Мария.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 марта Европейский союз запретил вещание крупных российских СМИ. Лицензии RT и Sputnik, а также их дочерних компаний аннулировали.

8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, который предусматривает запрет на покупку российского угля с августа и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

Кроме того, под ограничения попали менеджеры крупных российских медиа. Всего в рамках пятого пакета ограничения ввели в отношении 217 бизнесменов, политиков и журналистов из Российской Федерации, "ЛДНР", а также 18 юридических лиц.

А 9 апреля YouTube заблокировал канал парламентского вещания России.

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