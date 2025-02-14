Американский вице-президент заявил, что Украина должна иметь "суверенную независимость".

Власти США введут санкции против РФ и отправят своих военных в Украину, если российский диктатор откажется от переговоров о прекращении войны.

С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ). По эго словам, эти меры могут понадобится, чтобы подтолкнуть Путина к соглашению с Украиной.

Американский вице-президент заявил, что Украина должна иметь "суверенную независимость". Иначе, по словам Вэнса, США введут против Москвы санкции и, возможно, начнут военные действия, если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее долгосрочную независимость Киева.

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Вэнс сказал, что вариант отправки американских войск в Украину, если Москва не сможет вести добросовестные переговоры, остается "на столе". Как отметил WSJ, политик сделал это заявлене гораздо более жестким тоном, чем министр обороны Пит Хегсет, который накануне рассуждал, что США не будут отправлять военных в Украину.

Переговоры с РФ

Пару дней назад американский президент Дональд Трамп заявил о перспективе проведения переговоров о судьбе Украины между РФ и США. ТЭто вызвало возмущение у европейских и украинских политиков, которые давно говорили, что никаких переговоров по Украине не может быть без самих украинцев, а также их европейских союзников.

Европейцы потребовали, чтобы Евросоюз и Киев были вовлечены в любые переговоры по прекращению войны.

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