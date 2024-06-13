Украина заключит соглашения по безопасности с США и Японией.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл программу участия в саммите лидеров стран "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии).

"Сегодня - саммит "Группы семи" в Италии, встреча наших крупнейших партнеров. Именно Украине, нашей оборонной и экономической устойчивости будет посвящена большая его часть. И мы ждем сегодня важных решений", - отметил Зеленский в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что главные темы для Украины - это развитие коалиции истребителей, оптимизация обучения пилотов и ускоренные поставки самолетов.

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"Развитие украинской системы ПВО на основе мощнейших западных комплексов и наращивание дальнобойных возможностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности для развития нашего ОПК, совместного производства оружия", - добавил президент.

Глава государства отметил, что сегодня будет участвовать в заседании "Группы семи" и проведет серию двусторонних встреч. В частности, с хозяйкой саммита, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой подпишем двусторонние соглашения по безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины.

"Сегодня в рамках этой Декларации мы подписываем два последних соглашения по безопасности с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу", - сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, лидеры "Большой семерки" договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов до конца года.

Премьер Великобритании Риши Сунак во время саммита лидеров стран "Большой семерки" (состоится 13-15 июня в Италии) даст понять, что его страна будет лидировать в процессе поддержания международного мира и безопасности. В частности, будет объявлено о выделении новой помощи на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (более 300 миллионов долларов).

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