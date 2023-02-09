Он говорит, что примет участие в дебатах вместе с президентом Украины.

Саммит лидеров стран-членов Европейского Союза должен согласовать предоставление большего количества вооружения для Украины.

Об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал перед началом заседания Европейского Совета.

"Я приму участие в дебатах вместе с президентом Зеленским, результатом которых станет, я уверен, больше поддержки для Украины: предоставление больше вооружения, больше военной поддержки, больше финансовой поддержки для того, чтобы сделать Украину способной противодействовать российской агрессии", - подчеркнул Боррель.

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Саммит ЕС в Брюсселе

Как сообщал УНИАН, специальная встреча Европейского совета проходит в Брюсселе 9-10 февраля. В частности, на саммите лидеров стран-членов Европейского союза рассмотрят все аспекты непоколебимой поддержки для Украины.

Сегодня, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель и выступил в Европарламенте.

Вчера он совершил визит в Великобританию и Францию. Он провел встречу с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком, а также выступил с речью в британском парламенте. Кроме того, Зеленский встретился в Лондоне с королем Британии Чарльзом III.

В Париже Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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