Кортеж Байдена в Уилмингтоне "атаковал" седан, узнали журналисты.

В воскресенье вечером, 17 декабря, на востоке США в городе Уилмингтон (штат Делавэр) с кортежем американского президента Джо Байдена случилось "голливудское" чрезвычайное происшествие, обошлось без пострадавших.

В кортеж въехала машина, когда лидер американцев и его жена-первая леди Джилл Байден покидала предвыборный штаб, пишет Reuters со ссылкой на сведения пресс-пула Белого дома и очевидцев. Журналисты узнали, что во внедорожник кортежа, который являлся частью службы безопасности президента, на перекрестке напротив входа в штаб-квартиру предвыборной кампании врезался серебристый седан с номерами штата Делавэр.

По их данным, инцидент произошел через несколько мгновений после того, как президент ответил на вопрос репортера. После столкновения седан быстро окружили сотрудники службы безопасности - агенты загнали авто в угол и направили оружие на водителя, а тот поднял вверх руки. В результате столкновения у седана был поврежден бампер.

Очевидцы отметили, что после ЧП Джо и Джилл Байден были в порядке, и они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне.

Интересные новости США - сегодня это стоит знать

В начале сентября стало известно, что в Белом доме перед саммитом G20 ("Большой двадцатки") в Индии произошла вспышка коронавируса COVID-19.

СМИ писали, что всего за несколько дней до того, как Джо Байден должен был отправиться на саммит, его супруга заразилась коронавирусом. Журналисты выяснили, что у самого президента США был отрицательный результат теста на COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: