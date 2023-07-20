Мужчине угрожали, что его "поломают".

В латвийской Юрмале отдыхающие на пляже набросились на полицейского, когда тот задерживал мужчину. Они унижали его и требовали говорить с ними на русском языке.

Видео опубликовал пользователь "Latvijas vatņiki" в микроблоге Twitter. "Русские чувствуют себя в Латвии хозяевами. Полиция в очередной раз показывает, что они абсолютно бессильны и бесполезны", - говорится в сообщении.

На ролике можно увидеть, как двое полицейских задерживают мужчину и, по словам автора видео, брызгают ему в лицо перцовым или слезоточивым газом. Один из отдыхающих говорит, что они играли в футбол и "куда-то попали мячом".

К полицейским начинают подходить русскоязычные отдыхающие, после чего задержанный ползет к воде. Несколько мужчин приближаются к полицейскому, требуют показать документы, убрать, вероятно, баллончик и "не вы**ываться".

В ходе перепалки они унижают полицейского, требуют "говорить по-русски", называют "молокососом" и угрожают "поломать" его. "Давай в машину садись и у**ывай отсюда. Сейчас поломаем тебя здесь. Ты че, не понял? Мужики, давайте навалимся!" - говорит один из них, заявляя, что полицейский "испортил им праздник".

В полиции сообщили, что инцидент произошел на пляже Майори 16 июля. Им поступил звонок от коллег о том, что им нужна помощь в обеспечении общественного порядка. На месте сотрудники выяснили, что один из отдыхающих совершал хулиганские действия на пляже, вел себя агрессивно и не подчинялся требования муниципальной полиции.

В отношении него возбудили два производства по административным правонарушениям: за нарушение общественного порядка и невыполнение законных требований должностного лица. Ему грозит предупреждение или штраф в размере до 140 штрафных единиц (200 евро).

Госполиция получила видеозаписи происходящего до их прибытия и оценит, были ли другие преступные действия на месте происшествия.

Скандалы с россиянами за рубежом

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