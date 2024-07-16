В команде политика отказались комментировать это.

В последние недели американская Секретная служба усилила охрану Дональда Трампа, поскольку разведка получила информацию о готовящемся Ираном покушении на него.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, об угрозе было известно еще до субботнего нападения. Пока нет никаких признаков того, что оно было связано с заговором. "В ответ на растущую угрозу Секретная служба резко увеличила ресурсы и средства для защиты бывшего президента Трампа. Все это было сделано накануне субботы", - рассказал журналистам чиновник.

Сотрудники Секретной службы неоднократно предостерегали команду Трампа от проведения митингов на открытом воздухе, которые представляют больший риск, чем мероприятия, доступ к которым они могут контролировать лучше. Однако речь идет об общих рекомендациях.

Видео дня

В команде Трампа сказали, что не комментируют меры безопасности политика. Федеральное бюро расследований также отказалось от комментариев. В то же время пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эдриэнн Уотсон говорит, что пока нет никакой известной связи между стрелком Томасом Мэтью Круксом и кем-либо другим.

"Правоохранительные органы сообщили, что их расследование не выявило связей между стрелком и любым сообщником или соучастником заговора, иностранным или внутренним", - сказала она.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН отрицает существование иранского заговора с целью убийства Трампа. "Эти обвинения являются необоснованными и злонамеренными. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп является преступником, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в судебном порядке за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран избрал законный путь для привлечения его к ответственности", - заявил представитель миссии.

Покушение на Трампа

Как сообщал УНИАН, во время предвыборного митинга Трампа в штате Пенсильвания прозвучали выстрелы. Полиция убила стрелка, но одна из пуль успела задеть ухо кандидата в президенты.

После этого действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден поручил усилить охрану своего политического соперника.

По данным американских правоохранителей, в политика стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Журналисты выяснили, что он работал в доме престарелых.

Вас также могут заинтересовать новости: