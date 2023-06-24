Пригожин также отверг информацию о том, что "вагнеровцы" установили у здания штаба "минные шлагбаумы".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал новое обращение, в котором рассказал, что его наемники "не убили ни одного срочника", что здание штаба Южного военного округа было захвачено "без единого выстрела".

Об этом говорится в новой аудиозаписи, опубликованной пресс-службой Пригожина. Он утверждает, что его "наемников" поддерживает население РФ, потому что они шли "с маршем справедливости".

"По нам нанесли удары — сначала артиллерийские, после этого вертолетами. А мы пошли без единого выстрела, мы не трогали ни одного срочника, мы не убили по дороге ни одного человека", - говорит главарь "вагнеровцев".

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Пригожин говорит, что по ним работала авиация, а они все равно зашли в Ростов-на- Дону:

"Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК "Вагнер". В магазины когда ребята заходят через дорогу, люди просят не платить за себя, потому что им хочется сделать что-то приятное".

Также он опроверг информацию о "минных шлагбаумах", которую сейчас распространяют СМИ. "Когда мы пришли сюда (в Ростов, - УНИАН.), то мы сняли сняли у соседних ворот со здания штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили, который является малопрофессиональной и малополезной затеей. И поэтому этот минный шлагбаум как раз мы убрали", - говорит главный "вагнеровец".

Мятеж Пригожина - что сейчас происходит в России

Жесткая фаза противостояния главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и Минобороны РФ началась накануне вечером. Первый обвинил российских военных в обстреле позиций "вагнеровцев". У Шойгу это отрицают.

После этого "повар Путина" начал угрожать Минобороны РФ, а уже утром 24 июня "вагнеровцы" оказались в Ростове, где заняли все военные объекты. Также колонны наемников замечены в Воронежской и Липецкой областях РФ.

Ранее в видеообращении Пригожин потребовал выдать ему главу Минобороны РФ Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

После этого Путин записал срочное обращение и пообещал, что мятеж будет подавлен. Но Пригожин не растерялся и заявил, что он не собирается прийти с повинной.

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