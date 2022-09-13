Приглашение не похороны также не отправили в Мьянму.

Великобритания не пригласила Россию и Беларусь на похороны королевы Елизаветы II. Также на похороны не пригласили представителей Мьянмы.

Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает Reuters.

"Великобритания вместе со своими западными союзниками стремилась изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее вооруженные силы также подверглись британским санкциям, поскольку Лондон усиливает поддержку общины рохинджа в странах Юго-Восточной Азии", - указывает издание.

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На похороны королевы, которые будут проходить в Лондоне, приглашены около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы президентам большинства стран, с которыми Британия ведет дипломатические отношения. РФ и Беларусь в этот список не входят.

Ожидается, что на похоронах появится президент США Джо Байден и его жена, премьер-министры Канады, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран. Отмечается, что церемония прощания с Елизаветой II станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.

Королева Елизавета II умерла: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце. Сегодня же стало известно, что могло стать причиной смерти Елизаветы II.