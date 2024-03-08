Она предупреждает, что Россия усиливает дезинформационные атаки против западных стран.

По словам министра иностранных дел Румынии Луминиты Одобеску, Россия усиливает дезинформационные атаки против демократических стран, пытаясь настроить союзников друг против друга и создать напряженность перед выборами в Европейском Союзе и США, сообщает Bloomberg.

"Российский нарратив распространяется, и мы должны бороться с ним скоординировано и разумно. Россия пытается бросить вызов демократическим институтам в наших странах, проверить их границы и настроить нас друг против друга, непосредственно и через доверенных лиц", - сказала она.

Отмечается, что в год, когда фактически половина мира собирается проголосовать за новое руководство, Россия планирует сосредоточиться на стратегии вмешательства в выборы, прямо или косвенно влияя на решение людей с помощью фейковых новостей и дезинформации.

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В то же время решимость достичь общей цели - победы Украины в войне против России - должна преобладать, несмотря на "естественные" расхождения во мнениях между главными мировыми лидерами, говорит Одобеску.

Если этого не сделать, то это будет побуждать других авторитарных лидеров бросить вызов международному порядку, добавила она.

Россия может вмешаться в выборы в Европе

Во многих странах Евросоюза в этом году состоятся выборы в национальные парламенты. США уже официально предупредили, что Россия попытается вмешаться в эти выборы, чтобы склонить результаты в свою пользу.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Ранее выразила уверенность, что европейцы хорошо поняли, насколько опасен Владимир Путин, и это понимание сказывается на результатах выборов.

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