Лишь некоторые страны НАТО выполняют требования о расходах на оборону.

Страны НАТО должны быть готовы к длительному противостоянию с Россией и потому им следует увеличить свои расходы на оборону. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны", – написала она в своем Твиттер.

В частности Каллас призвала партнеров по Альянсу увеличить свои расходы на оборону до уровня, который ранее был рекомендован руководством НАТО.

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"Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должно быть минимальным, а не потолком", – отметила она.

Противостояние РФ и НАТО на фоне войны в Украине

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в настоящее время Альянс не может вести содержательный диалог с Россией. По его словам, члены НАТО пытались отговорить Россию от нападения на Украину год назад через "все дипломатические и политические каналы".

В НАТО давно существует требование к участникам альянса тратить на оборону хотя бы 2% своего ВВП. Однако десятилетиями эту норму игнорировали. Из-за войны в Украине почти все страны Альянса начали наращивать расходы, но все равно лишь немногие выполнили требование.

Между тем польские власти предупреждают, что в случае поражения Украины в войне с Россией уже странам НАТО придется столкнуться с российской армией.

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