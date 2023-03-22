Страны НАТО должны быть готовы к длительному противостоянию с Россией и потому им следует увеличить свои расходы на оборону. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны", – написала она в своем Твиттер.
В частности Каллас призвала партнеров по Альянсу увеличить свои расходы на оборону до уровня, который ранее был рекомендован руководством НАТО.
"Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должно быть минимальным, а не потолком", – отметила она.
Противостояние РФ и НАТО на фоне войны в Украине
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в настоящее время Альянс не может вести содержательный диалог с Россией. По его словам, члены НАТО пытались отговорить Россию от нападения на Украину год назад через "все дипломатические и политические каналы".
В НАТО давно существует требование к участникам альянса тратить на оборону хотя бы 2% своего ВВП. Однако десятилетиями эту норму игнорировали. Из-за войны в Украине почти все страны Альянса начали наращивать расходы, но все равно лишь немногие выполнили требование.
Между тем польские власти предупреждают, что в случае поражения Украины в войне с Россией уже странам НАТО придется столкнуться с российской армией.