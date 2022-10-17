Как добавляется, в апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов.

Российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

Сейчас немецкая разведка рассматривает соответствующие сценарии, пишет Spiegel.

Руководители двух крупнейших разведывательных служб Германии во время ежегодного выступления в Бундестаге обвинили президента РФ Владимира Путина в том, что его агрессия против Украины является фактическим нападением на весь Запад.

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Глава федеральной разведывательной службы Бруно Каль подчеркнул, что действия российского президента являются "объявлением войны всему свободному демократическому миру".

По словам главы Федерального управления по защите конституции Томас Хальденванга, российское нападение на Украину "меняет правила игры" во всех сферах политики, что влияет и на внутреннюю безопасность Германии.

Как добавляется, в апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов. По мнению Хальденванга, это далеко не все из них.

Убийства в Германии, совершенные Россией

23 августа 2019 года в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Полиция задержала подозреваемого на месте убийства. При нем был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Документ он получил за неделю до выезда за границу.

Расследовательская группа Bellingcat считает, что подозреваемый - это россиянин Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен Россией в международный розыск по делу об убийстве предпринимателя. Но через полгода розыск остановили. Официально о личности задержанного не сообщается, сам он заявил, что у него есть российское гражданство.

Тогда Германия объявила двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала их из страны.

Впоследствии расследователи заявили, что убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ "Вымпел".

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