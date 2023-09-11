В последнее время Иран значительно нарастил террористическую деятельность против израильтян.

Израиль обеспокоен возможными поставками в Иран российского передового вооружения, которое может представлять угрозу существованию еврейского государства. Об этом заявил директор Моссада Дэвид Барнеа на ежегодной конференции Института антитеррористической политики Университета Рейхмана, пишет The Times of Israel.

По его словам, в течение прошлого года спецслужбам удалось предотвратить 27 нападений Ирана на евреев и израильтян за рубежом, что является "значительным" увеличением. Однако вдобавок к этому появляется новая угроза: Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности, а в ответ может получить российское оружие.

Руководитель Моссада утверждает, что ранее попытки Ирана предоставить России ракеты удалось сорвать.

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"У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны другие сделки. Мы боимся, что русские передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", – утверждает Дэвид Барнеа.

Он предупредил, что в случае, если Ирану таки удастся причинить значительный вред израильтянам и евреям за границей или в самом Израиле, это приведет к активной деятельности против иранцев, ответственных за эти действия. В частности ответные удары могут быть нанесены "в самом сердце Ирана, в Тегеране".

Что касается ядерной программы Ирана и потенциального соглашения с мировыми державами, которое предусматривает смягчение санкций против Ирана, Барнеа призвал международное сообщество "быть начеку".

"Текущий диалог между Ираном и Западом не отражает истинного желания со стороны Ирана сдержать свою ядерную программу. Это скорее демонстрирует циничную попытку Ирана высвободить деньги, замороженные в рамках международных санкций, наложенных на него, продолжая развивать и расширять свой ядерный потенциал", – сказал руководитель спецслужбы.

Российско-иранское сотрудничество - последние новости

Как писал УНИАН, на днях в аэропорт Симферополя в оккупированном Крыму прилетал иранский транспортный самолет Ил-76ТД. Он пробыл на полуострове два часа. С начала полномасштабного вторжения россияне закрыли этот аэропорт для гражданских рейсов. Недавно стало известно, что россияне обустроили в оккупированном Крыму площадку для запуска "Шахедов" по украинской территории.

В августе Иран похвастался, что получил технологию производства продвинутых крылатых ракет, летающих со сверхзвуковой скоростью. Откуда именно взялась эта технология, в Тегеране молчат, но такими технологиями располагает Россия.

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