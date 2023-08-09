Иранцы уверяют, что теперь их военный потенциал значительно возрастет.

Иранские военные получили техническое ноу-хау для изготовления крылатой ракеты, способной двигаться на сверхзвуковой скорости. Новая крылатая ракета, разработанная и изготовленная местными специалистами, сейчас находится на стадии испытаний, пишет Tasnim News.

"Известный как новое поколение иранских крылатых ракет, сверхзвуковой снаряд откроет новую главу в оборонных технологиях Ирана, поскольку крайне трудно перехватить крылатую ракету, летящую на сверхзвуковой скорости", – отмечает издание.

До разработки этого высокотехнологичного продукта иранские крылатые ракеты использовали взлетный ракетный двигатель для запуска ракеты и турбореактивный двигатель для второй ступени – все собственного производства.

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Откуда именно Иран смог получить технологию сверхзвуковых ракет, не сообщается. Но стоит отметить, что такие технологии имеет Россия, которая в последнее время значительно нарастила военно-техническое сотрудничество с Ираном.

Сотрудничество России и Ирана

Как ранее писал УНИАН, Иран работает над запуском в России и Беларуси заводов по производству беспилотников типа "Шахед". Предприятие должны запустить в городе Елабуга в Татарстане. От создания завода в России выигрывает не только Кремль, но также и сам Иран.

Однако что же именно Москва пообещала Тегерану - остается предметом дискуссий. В прошлом году СМИ предполагали, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на беспилотники, но сейчас эта версия кажется все менее вероятной. Также западные СМИ писали, что Россия предоставила Ирану современное программное обеспечение для разведки.

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