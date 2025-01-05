Премьер-министр Словакии после встречи с Путиным в Москве "пропал с радаров".

С конца 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо ежедневно критиковал Украину и правительство страны из-за решения не продлевать контракт на транзит российского газа. Несмотря на это, две недели о его местонахождении ничего не было известно, но эту тайну все же удалось раскрыть, сообщает "Голос Америки".

В издании напомнили, что премьер-министр Словакии делал свои заявления в адрес Украины и президента Владимира Зеленского при помощи соцсетей. Он не появлялся на публике две недели.

Газета The Slovak Spectator писала, что Словакия 14-й день не получает официальной информации о местонахождении своего премьер-министра. В последний раз он был замечен на публике 22 декабря во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Видео дня

Внимательный читатель портала Denník N смог выяснить, где находится Фицо. Пока премьер обвинял украинские власти в намерении "заморозить" жителей Словакии, он находился в столице Вьетнама Ханое и жил в роскошном отеле Capella Hanoi в номере Grand Opera Madam Butterfly.

Отмечается, что стоимость проживания в таком номере составляет около 6000 евро за ночь. Журналисты пытались дозвониться до премьер-министра Словакии, но им не удалось связаться с ним.

Кроме того, венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи опубликовал на своей странице в соцсети Х видео, на котором присутствует сравнение интерьера номера отеля с местом, откуда Фицо записывал свои видеообращения. Сходство оказалось довольно заметным.

Паньи подчеркнул, что номер в этом отеле стоит почти 6000 евро, в то время как официальная месячная зарплата Фицо составляет 11 200 евро.

В издании поделились, что журналисты узнали у официальных источников, что премьер-министр Словакии делает во Вьетнаме, если официальный визит не объявлен. Им заявили, что Фицо сейчас в отпуске.

Фицо критикует власти Украины - что нужно знать

Напомним, что 20 декабря 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в пренебрежении интересами словаков из-за решения приостановить транзит российского газа. Он заявил, что считает такую позицию неправильной.

В своем новогоднем обращении Фицо сказал, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины будет иметь серьезные последствия для всех в Европейском Союзе, но не для России.

Кроме того, Фицо говорил о том, что он и партия Smer-SD готовы вести с партнерами по коалиции переговоры о прекращении поставок электроэнергии в Украину, а также об ограничении поддержки украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: