Если раньше любовь Трампа к российскому диктатору республиканцы молча терпели, то теперь уже несмело поддакивают.

Республиканская партия США уже практически полностью перешла на пророссийскую позицию Дональда Трампа. Многие республиканцы его ненавидят и боятся, но вынуждены терпеть, видя в нем самый надежный шанс снова взять контроль над Белым Домом, пишет журнал Time.

Издание отмечает, что в течение многих лет республиканцы относились к "обожанию Путина Трампом", как к чему-то, что следует игнорировать или неохотно терпеть. Однако теперь ситуация изменилась, и уже вся партия либо публично разделяет позицию Трампа, либо молча её терпит.

"Позиция Трампа как апологета России и позиция Республиканской партии по существу не отличаются; это динамика, которая имеет огромные последствия по всему миру", – пишет Time, упоминая в частности захват россиянами Авдеевки, как косвенное следствие заблокированной республиканцами помощи Украине.

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Впрочем, некоторые республиканцы все еще готовы публично оппонировать Трампу. Самым громким голосом здесь является главная его соперница в борьбе за статус кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. Она выступает за немедленную помощь Украине и критикует Трампа за его подходы во внешней и внутренней политике.

"Конечно, многие из тех же политиков, которые сейчас публично поддерживают Трампа, в частном порядке боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии. Они просто слишком боятся сказать это вслух", – сказала Хейли.

Time отмечает, что Трамп имеет личную обиду на Владимира Зеленского и, возможно, Украину в целом из-за того, что в преддверии президентских выборов 2020 года в США украинский лидер не поддался на шантаж и отказал тогда еще президенту Трампу в открытии уголовного дела против сына Джо Байдена - Хантера. По мнению авторов публикации, республиканцы готовы пожертвовать Украиной именно потому, что Трамп имеет личные счеты к ней.

Трамп против помощи Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно выступал против поставок оружия Украине, ссылаясь то на нехватку оружия или денег у США, то на необходимость как можно скорее закончить войну, то на угрозу глобальной ядерной войны.

Также Трамп неоднократно обещал покончить с войной в Украине сразу, как только вернется в Белый дом. Обычно он уклоняется от подробностей того, как именно планирует закончить войну. Однако летом прошлого года Трамп сделал неосторожное заявление, из которого прямо следует, что он хочет отдать Путину всю оккупированную территорию Украины, если не больше.

В этом контексте выглядит вполне понятным постоянное блокирование республиканцами новой военной помощи Украине

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