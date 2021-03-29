Слова американского президента позволили Кремлю вновь рисовать образ "сильного мужика" Путина, который борется с "внешним врагом".

Самым унизительным эпитетом для Владимира Путина за последнее время были не слова президента США Джорджа Байдена, назвавшего его "убийцей". Им стали высказывания заключенного критика Кремля Алексея Навального, назвавшего российского президента "дедом и своем бункере".

Отрезан от общества и окруженный спецслужбами Путин большую часть времени проводил на загородной даче, защищенный специальной продезинфицированной комнатой для посетителей, - пишет Washington Post. Навальный повторял свое оскорбительное сравнение, потому что оно бьет по имиджу Путина. Он больше не "медведь", а трусливый пенсионер.

Читайте такжеWashington Post: Убийцу назвали убийцей, почему это новость?Государственная пропаганда России постоянно изображает 68-летнего Путина как бойкого лидера, у которого еще много лет жизни впереди, в отличие от 78-летнего Байдена. Депутат парламента Петр Толстой сказал, что у Байдена "политическая деменция". А пропагандист-телеведущий Дмитрий Киселев назвал его "американским пациентом", отметив, что "в определенный момент жизни нужно смириться с неизбежностью" возраста. Также Киселев транслировал видео, на котором Байден спотыкается, поднимаясь на президентских самолет. Видео сопровождал баннер: "Унесенный ветром".

Президент США спровоцировал шквал официальных оскорблений в России после того, как 17 марта во время интервью для ABC News он согласился, что Путин "убийца". Но некоторые российские аналитики утверждают, что на самом деле Байден дал Путину именно то, что ему было нужно как раз во времена, когда его партия "Единая Россия" стремительно теряет популярность перед выборами.

Байден снова сделал так, чтобы Путин казался могущественным лидером, который борется с внешней угрозой. Он не дед, который прячется в "коконе" от пандемии.

"С точки зрения внутренней политики, комментарий Байдена помог Путину, потому что у него заканчивались темы. Антиамериканизм - это нечто, что можно раздуть. Общий режим - это антизападная позиция. И это не в первый и не в последний раз, когда его используют", - сказал аналитик Московского Центра Карнеги Константин Гаазе.

В редакционной статье газета "Коммерсантъ" написала, что благодаря Байдену путинская "Единая Россия" завоюет каждое место в нижней палате парламента.

"Джо Байден, кажется, задал главную тему для объединения общества вокруг Владимира Путина перед выборами Думы в сентябре. Трудно представить лучший момент для этой помощи Байдена. Образ врага, который эксплуатируется с 2014 года, начал был угасать", - говорилось в материале.

Путин за всю свою жизнь никогда не вел дебатов против внутреннего политического оппонента. Но 18 марта он бросил вызов Байдену так, будто дебаты между мировыми лидерами вообще возможны. Но потом Путин поехал отдыхать в сибирскую тайгу, вылезши из своего тайника.

Кремль чрезвычайно чувствительно относится к облику российского президента. В декабре он яро отрицал репортаж российского издания "Проект" о том, что Путин на самом деле живет на черноморском курорте в Сочи. И там для него построили точно такой же офис, как в Москве, чтобы скрыть этот факт. При этом, авторы репортажа ссылались на записи о перелетах и источники в Кремле.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: Байден дал понять Путину, что не ищет дружбыВ январе Путин вновь защищался от атаки Навального, опубликовавшего на YouTube расследование о шикарном президентском дворце на побережье Черного моря. Видео посмотрели 115 миллионов раз. Кремль отрицал, что дворец был построен для Путина. А его старый друг и партнер по дзюдо Аркадий Ротендберг заявил, что это он владелец недвижимости. Между тем, Россия вновь подверглась удару новых санкций США и ЕС из-за отравления Навального. Дополнительные санкции все еще возможны. Россия отрицает причастность правительства к покушению на оппозиционера.

Вместе с тем, Путин снова пытается быть в центре внимания общества. Он предстал перед толпой на стадионе "Лужники" в Москве в день оккупации украинского Крыма 2014 года. Потом он собрал журналистов в Туве в Сибири, еще покатался на вездеходе и попил чайку за деревенским столом на улице. Это событие запланировали за долго до того, как Байден назвал Путина убийцей. Но оно дало российскому президенту возможность занять позу "мужика", который любит природу.

В Сибири Путин был одет в странную фуфайку из овчины и такие же штаны. Аналогично был одет и министр обороны Сергей Шойгу. Заголовки лояльных к Кремлю СМИ были раздуты еще больше, чем обычно: "Редкие фото! Российского президента еще таким не видели!". На одном из фото Путин спрыгивал с водительского места вездехода.

"Только Байдену это не показывайте", - написал в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Читайте такжеПутин-2036: Госдума "обнулила" хозяину Кремля президентские срокиНа встрече в прошлом месяце с редакторами газет Путин описал свою идеологию, рассуждая о российском патриотизме и уникальном "генетическом коде", который отличается от Запада. Россия, по его словам, молодая, резвая нация по сравнению с другими обществами, которые стареют. Но, по словам Гаазе, эта идеология имеет ограниченную привлекательность. А эра путинской политической неуязвимости демонстрирует признаки усталости.

"По-сути он советский человек, который не может отстроить СССР, но он старается изо всех сил", - сказал аналитик.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отозвала на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

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Перевод: Лесь Дымань