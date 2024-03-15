По словам премьера Финляндии, во время весны ситуация на границе с РФ станет сложнее.

В Финляндии планируют принять временное законодательство, которое позволит пограничникам страны блокировать въезд искателей убежища, которые приезжают через РФ, пишет Yle.

Сегодня, 15 марта, правительство направило в парламент законопроект об исключении, который может позволить возвращать искателей убежища обратно в Россию с определенными ограничениями. Такой закон будет временным и будет действовать в течение года с момента вступления в силу.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Мари Рантанен отметил, что его страна должна быть готова к тому, что давление России на восточную границу будет продолжаться и приобретать исключительные формы.

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"Мы должны быть готовы к тому, что с приходом весны ситуация усложнится", - сказал политик.

Известно, что по международным конвенциям, каждый человек имеет право просить убежища на государственной границе, после чего его просьбу должны рассмотреть. Однако, по словам Орпо, такие соглашения были заключены в тот период, когда ни одно государство не пользовалось этим правом против интересов другой страны.

"Как только закон вступит в силу, прием заявлений о предоставлении международной защиты будет ограничен во времени и на определенной территории", - отметила Мари Рантанен.

Как Финляндия поддерживает Украину в войне против РФ

Как писал УНИАН, премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что желание президента РФ утвердить свое доминирование в Европе не закончится на Украине, ведь в Москве готовятся к длительному конфликту с западными странами. Поэтому он призвал Запад "принять вызов".

"Если мы, как объединенная Европа, не сможем адекватно ответить на этот вызов, ближайшие годы будут полны опасности и нависшей угрозы нападения. Мы должны уже сейчас заявить о своей поддержке Украине, чтобы она победила в этой войне, и в то же время усилить нашу собственную обороноспособность", - добавил он.

Также в феврале стало известно, что Финляндия отправила в Украину 22-й пакет военной помощи. Такой пакет оборонной поддержки обошелся стране в примерно в 190 миллионов евро.

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