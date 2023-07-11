ЧВК "Вагнер" действовала в нескольких странах от имени российского правительства годами.

Президент России Владимир Путин "не может позволить себе потерять" лидера группы Вагнера Евгения Пригожина даже после того, как частная военная компания возглавила восстание против военного руководства Кремля.

По словам генерал-лейтенанта армии США в отставке Марка Хертлинга, встреча Путина с тем же человеком, которого он назвал предателем менее чем за неделю до встречи, не обязательно удивляет бывшего американского генерала, который отметил, что группа Вагнера действовала в нескольких странах от имени российского правительства годами.

"[Войска Вагнера] находятся на нескольких континентах, атакуют несколько стран: Сирию, Ближний Восток, Африку. Господин Путин не может позволить себе потерять этого парня. Можно было бы подумать, что его тут же посадили бы в тюрьму из-за восстания на Украине и в России, но, по правде говоря, у него такая харизма и такое влияние на большой процент силы, которые помогают российскому правительству в разных странах, которых он не может позволить себе обналичить", - сказал Хертлинг.

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Он уверен, что эта встреча была попыткой вернуть Пригожина на борт, в то время как его силы, силы Вагнера, рассеиваются.

"И на самом деле, они как бы разошлись, когда им сказали: "Эй, они должны вступить в российскую армию или уйти из группы Вагнера". Итак, в этой силе есть замешательство", - продолжил Хертлинг.

Бывший британский военный атташе в России Джон Форман также оценил в понедельник, что, по его мнению, встреча с Пригожиным "была средневековым судебным ритуалом, когда побежденные вагнеровские мятежники преклоняли колени перед своим монархом, объясняя, что их недовольство не было против него, и умоляли за помилование".

"Взамен это позволяет Путину казаться великодушным, быть выше политики и подводить черту за выходками Пригожина", - добавил Форман.

ЧВК "Вагнер" в РФ - детали

Французская газета Libération сообщила, что главарь "вагнеровцев" виделся с российским диктатором в Кремле. По их данным, встреча состоялась 1 июля.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский президент Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", на ней присутствовали 35 человек, а встреча продолжалась почти три часа.

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали информацию о встрече Путина и главаря российской частной военной компании"Вагнер" Евгения Пригожина.