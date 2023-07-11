Президент России Владимир Путин "не может позволить себе потерять" лидера группы Вагнера Евгения Пригожина даже после того, как частная военная компания возглавила восстание против военного руководства Кремля.
По словам генерал-лейтенанта армии США в отставке Марка Хертлинга, встреча Путина с тем же человеком, которого он назвал предателем менее чем за неделю до встречи, не обязательно удивляет бывшего американского генерала, который отметил, что группа Вагнера действовала в нескольких странах от имени российского правительства годами.
"[Войска Вагнера] находятся на нескольких континентах, атакуют несколько стран: Сирию, Ближний Восток, Африку. Господин Путин не может позволить себе потерять этого парня. Можно было бы подумать, что его тут же посадили бы в тюрьму из-за восстания на Украине и в России, но, по правде говоря, у него такая харизма и такое влияние на большой процент силы, которые помогают российскому правительству в разных странах, которых он не может позволить себе обналичить", - сказал Хертлинг.
Он уверен, что эта встреча была попыткой вернуть Пригожина на борт, в то время как его силы, силы Вагнера, рассеиваются.
"И на самом деле, они как бы разошлись, когда им сказали: "Эй, они должны вступить в российскую армию или уйти из группы Вагнера". Итак, в этой силе есть замешательство", - продолжил Хертлинг.
Бывший британский военный атташе в России Джон Форман также оценил в понедельник, что, по его мнению, встреча с Пригожиным "была средневековым судебным ритуалом, когда побежденные вагнеровские мятежники преклоняли колени перед своим монархом, объясняя, что их недовольство не было против него, и умоляли за помилование".
"Взамен это позволяет Путину казаться великодушным, быть выше политики и подводить черту за выходками Пригожина", - добавил Форман.
ЧВК "Вагнер" в РФ - детали
Французская газета Libération сообщила, что главарь "вагнеровцев" виделся с российским диктатором в Кремле. По их данным, встреча состоялась 1 июля.
Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский президент Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", на ней присутствовали 35 человек, а встреча продолжалась почти три часа.
В Соединенных Штатах Америки прокомментировали информацию о встрече Путина и главаря российской частной военной компании"Вагнер" Евгения Пригожина.