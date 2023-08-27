Президент России Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.
Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, отметив, что российский диктатор специально изнуряет Украину, чтобы утомить страны, оказывающие помощь украинскому народу, сообщает Delfi.
"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила она.
По словам Шимоните, с помощью такой стратегии РФ будет пытаться негативно повлиять на темпы и масштабы оказания Украине помощи.
"Потом (к власти на Западе, по планам Кремля - ред.) придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", - заявила премьер.
Война в Украине
Весной поддержка полномасштабной войны в России выросла. По состоянию на 28 апреля 2023 года продолжение захватнической войны поддерживали 75% опрошенных россиян. Кроме того, в России возросло количество доносов, россияне активно жалуются полиции на людей с антивоенной позицией.
18 августа 2023 года председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин взял сознательный курс на затягивание войны, как минимум, до президентских выборов в США.
По словам эксперта, если в США будет новый президент, то он заступит на должность в январе 2025 года. "Поэтому, считайте, если чего-то вдруг не произойдет в России, весь следующий год война будет продолжаться. И в рамках войны на истощение у России будет огромное преимущество, потому что они нас могут истощать, а мы их – нет", - отметил эксперт.