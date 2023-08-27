Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что российский диктатор специально изнуряет Украину, чтобы утомить страны, оказывающие помощь украинскому народу.

Президент России Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.

Такое заявление сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, отметив, что российский диктатор специально изнуряет Украину, чтобы утомить страны, оказывающие помощь украинскому народу, сообщает Delfi.

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила она.

Видео дня

По словам Шимоните, с помощью такой стратегии РФ будет пытаться негативно повлиять на темпы и масштабы оказания Украине помощи.

"Потом (к власти на Западе, по планам Кремля - ред.) придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", - заявила премьер.

Война в Украине

Весной поддержка полномасштабной войны в России выросла. По состоянию на 28 апреля 2023 года продолжение захватнической войны поддерживали 75% опрошенных россиян. Кроме того, в России возросло количество доносов, россияне активно жалуются полиции на людей с антивоенной позицией.

18 августа 2023 года председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин взял сознательный курс на затягивание войны, как минимум, до президентских выборов в США.

По словам эксперта, если в США будет новый президент, то он заступит на должность в январе 2025 года. "Поэтому, считайте, если чего-то вдруг не произойдет в России, весь следующий год война будет продолжаться. И в рамках войны на истощение у России будет огромное преимущество, потому что они нас могут истощать, а мы их – нет", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: