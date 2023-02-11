По словам аналитиков, массированные ракетные удары продолжают создавать периферийные риски за пределами Украины.

Пролеты российских ракет над Румынией 10 февраля, вероятно, не спровоцируют эскалацию между РФ и странами НАТО.

Аналитики ISW отмечают, что массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины. Там напомнили не только вчерашние пролеты через Румынию и Молдову, но и об инциденте в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке экспертов, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или намеренные полеты российских самолетов и ракет. По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли напрямую рискует эскалацией.

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Пролет ракет над Румынией

10 февраля Россия осуществила 14 массированную ракетную атаку по Украине. Враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования.

Впоследствии стало известно, что российские "Калибры" пересекали границу Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 10: 18 российские ракеты пролетели над Молдовой, далее – пересекли воздушное пространство страны НАТО, попав в Румынию. Власти Румынии отрицают, что российские ракеты заходили в воздушное пространство их страны.

В Госдепартаменте США считают, что пока нет "никаких признаков" прямой военной угрозы со стороны России в Молдове или Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении напомнил, что несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии и заявил, что это вызов для НАТО.

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