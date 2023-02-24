Правоохранители также добиваются конфискации шести объектов недвижимости.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину прокуратура США обвинила жителя Москвы в нарушении санкций и экспорте оборудования для контрразведки. Правоохранители также добиваются конфискации шести объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде.

Такой информацией поделилось издание Reuters. Закупками американского телекоммуникационного оборудования для нужд ФСБ занимался житель российской столицы Илья Балаклаев. Прокуратура США в Бруклине выдвинула ему, а также чиновнику из правительства Северной Кореи, обвинения в связи с нарушением санкций.

Что касается конфискации объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде, то они, согласно заявлению Федеральной прокуратуры Манхэттена, принадлежат Виктору Вексельбергу. Против него США дважды вводили санкции — в 2016-го из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы и в 2022-м из-за связи с Путиным и российской агрессией в Украине.

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Общая стоимость недвижимости составляет $75 миллионов. В двух из шести объектов — квартире на Парк-авеню на Манхэттене и поместье в Саутгемптоне, Нью-Йорк — в прошлом году ФБР проводило обыски.

"До тех пор, пока это потребуется, Министерство юстиции будет продолжать стоять плечом к плечу с нашими украинскими и международными партнерами в защиту правосудия и верховенства закона", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Санкции против России: последняя информация

На годовщину полномасштабного российского вторжения США ввели новый пакет ограничений против РФ. Они направлены против 22 физических и 83 юридических лиц из государства-агрессора.

Британия тоже расширила список санкций. Официальный Лондон ввел запрет на экспорт любых предметов, которые Россия за год полномасштабной войны против Украины использовала на поле боя.

А вот десятый пакет санкций ЕС, по данным Politico, заблокировала Польша. Как сообщили журналисты, Варшава считает подготовленные ограничения слишком слабыми.

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